Muere Carter De Haven III, el productor que descubrió a Harrison Ford

Los Ángeles, Estados Unidos.- El productor estadounidense Carter De Haven III, responsable de títulos como Hossiers y quien dio la primera oportunidad en cine a Harrison Ford, murió a los 94 años, informó este lunes The Hollywood Reporter.

De Haven falleció el viernes en el Centro Médico UCLA West Valley, en el condado de Los Ángeles, según informó su hijo al medio especializado.

Nacido en Los Ángeles el 16 de febrero de 1932, Carter De Haven perteneció a una familia de larga tradición en el cine.