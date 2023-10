Muere el actor Burt Young, Paulie en “Rocky”, a los 83 años

Young formó parte de la épica de gánster de 1984 con: el director Sergio Leone Once Upon a Time in America con Robert De Niro, la comedia de 1986 Back to School con Rodney Dangerfield y el crudo drama de 1989 Last Exit to Brooklyn con Jennifer Jason Leigh.

Mientra que, en el 2001, hizo su sorprendente apareció en la tercera temporada de “Los Soprano”, interpretando a Bobby Baccalieri, Sr., un mafioso anciano con cáncer de pulmón que da un último golpe antes de que un ataque de tos lo lleve a morir en un accidente automovilístico.

Asimismo, fue estrella invitada en muchas otras series de televisión, incluidas M*A*S*H, Miami Vice y The Equalizer.