Top Gun será ahora una serie de televisión

Los Ángeles, California. Después del éxito de Top Gun Maverick, el universo de esta película protagonizadas por Tom Cruise se expandirá a una serie de televisión. El canal National Geographic prepara una serie que tendrá un acceso inédito a los verdaderos militares en los que ambos filmes se inspiraron.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, NatGeo ha dado luz verde al desarrollo de un reality show sobre el “diverso grupo” de jóvenes pilotos de la marina estadounidense. El título provisional será Top Gun: The Next Generation. El programa verá a estos individuos realizar maniobras y misiones muy difíciles. Así se describe en la premisa. La naturaleza de élite de sus cursos significa que sólo una minoría, los mejores, lograrán ser finalistas y volar el jet más avanzado del mundo, el F-35C Lightning II. Este inédito acceso permitirá a la serie seguir a los posibles aviadores de la marina en cada paso del camino, en el aire, en el salón de clases, fuera de la base y en sus hogares, conforme descubrimos quién tiene lo que se necesita para llegar al F-35C.

Básicamente, Top Gun: The Next Generation será un documental sobre los verdaderos pilotos en los que las películas se inspiraron. El show no tiene relación con los productores de los filmes, o con Cruise, por lo que no cabe esperar que alguien de estos proyectos aparezca. El largometraje tuvo tanto éxito, seguro será también muy emocionante para el público seguir las historias de la vida real de estos militares.

Como saben, no hay planes para una tercera película de la franquicia. Aunque algunos de los productores han insinuado interés, uno que seguro despertó con la impresionante recaudación de la secuela, el mismísimo Cruise ha explicado que no volverá a menos que den con una historia que valga la pena. El segundo filme, por sí mismo, tardó décadas en realizarse precisamente por esa misma razón. Top Gun: Maverick no sólo fue un taquillazo sino que fue de los filmes más celebrados por la crítica del año pasado y hasta se llevó un Oscar a Mejor sonido, así como nominaciones en otras importantes categorías. La producción puso a su estelar elenco en un jets reales, los cuales fueron piloteados por los actores y filmados tanto desde el aire como desde el suelo. Esa sensación de adrenalina resultó bastante palpable en cines y en particular en formatos premium.

Todavía no hay fecha de estreno para Top Gun: The Next Generation, pero se ha dado luz verde a toda una temporada. Dado que se trata de un título que llegará a NatGeo, posiblemente llegue, tarde o temprano, a ese mismo canal en América Latina e incluso a Disney Plus.

