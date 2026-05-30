Danlí será escenario de la gran gala de Miss Teen Honduras "Belleza Nacional" 2026

Danlí, El Paraíso.- El próximo sábado 6 de junio, el Centro Comercial Ciudad Casa Blanca de la ciudad de Danlí abrirá sus puertas para albergar la gala de Elección y Coronación de Miss Teen Honduras "Belleza Nacional" 2026, un certamen que ha ido construyendo su identidad sobre una premisa distinta a la del concurso tradicional de belleza adolescente. Esta edición llega precedida de una semana completa de concentración y evaluación que arranca este lunes 1 de junio con una rueda de prensa y la presentación oficial de las candidatas ante los medios de comunicación del departamento de El Paraíso. Desde esa jornada inaugural, las delegadas serán sometidas a un programa de competencias diarias diseñado para revelar no solo su presencia escénica, sino su capacidad de articular ideas, asumir compromisos sociales y proyectar liderazgo genuino.

El martes, las aspirantes al título participarán en el foro juvenil "Adolescentes del futuro, voces por el cambio", un espacio de debate en el que abordarán el rol de la mujer hondureña en el emprendimiento.

La jornada buscará evaluar la claridad de expresión y la convicción con que cada candidata defiende sus posturas.



El miércoles será el turno de la competencia en traje de baño, seguida el jueves por la prueba de talentos artísticos, segmento en el que las jóvenes demostrarán sus dones ante el jurado y el público presente. El viernes marcará quizás el momento más revelador de toda la semana. Por la mañana, las candidatas realizarán una visita de labor social al Asilo de Ancianos San Judas Tadeo de Danlí, donde compartirán con los residentes y entregarán donaciones y víveres. Por la noche, cerrarán esa misma jornada con la entrevista ante el jurado calificador, la prueba que en muchos certámenes define el resultado final. Todo ese proceso desemboca el sábado 6 de junio en la gran noche de gala, donde las candidatas competirán en presentación coreográfica, pasarela y el segmento de entrevistas, acompañadas de espectáculos artísticos e invitados especiales.

La organización, dirigida por Arthuro Cálix, entregará cuatro coronas en esta edición.

Bandas oficiales