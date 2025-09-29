El Paraíso en Semana Morazánica es un descanso entre montañas, café y pueblos vivos

El Paraíso, Honduras.— Mientras muchos viajan buscando mar, hay quienes prefieren subir a donde el clima baja, los paisajes se abren y el aire se respira más limpio. En el oriente de Honduras, el departamento de El Paraíso se convierte en un respiro natural durante la Semana Morazánica, una pausa que no necesita espectáculos, solo camino, tiempo y buena compañía. El viaje inicia en una geografía que combina montaña, bosque seco, cafetales, laderas con huertas y pueblos que, sin ser turísticos por definición, terminan por enamorar a quienes se detienen. Danlí, su ciudad más poblada, es también una de las más vivas durante la semana de vacaciones.

El movimiento no es estridente ni caótico. Es otro ritmo, hay jóvenes caminando por el centro, ferias gastronómicas que ocupan las plazas, panaderías artesanales que mantienen recetas centenarias, vendedores ofreciendo rosquillas de maíz o café recién tostado.

Los pueblos cercanos mantienen aún ese equilibrio entre lo cotidiano y lo especial. Jacaleapa, por ejemplo, destaca por sus aguas termales, muchas de ellas en espacios comunitarios que permiten pasar el día entre baños de vapor natural y charlas al borde del río. En sus alrededores, senderos sin intervención turística conducen a pequeñas quebradas, piscinas de piedra y puntos donde aún se cocina en leña y se descansa en sillas de madera.

Mientras tanto, Yuscarán —uno de los pueblos más conocidos del departamento— sigue siendo un referente para quienes buscan arquitectura antigua, calles empedradas y ese tipo de silencio que no incomoda. Sus casas coloniales se mantienen erguidas frente al paso del tiempo, y desde los miradores se abre el paisaje de cerros envueltos en neblina. Su historia minera se palpa en las antiguas estructuras del ingenio El Rosario y en los relatos que aún circulan sobre los años del auge dorado. La presencia de la fábrica de aguardiente, aun en funcionamiento, da un giro curioso al recorrido.

La vida rural no es solo paisaje. Es también experiencia. En aldeas como Santa María, Oropolí o El Zarzal, algunas familias abren las puertas de sus parcelas para mostrar cómo se produce el café, cómo se cultiva el maíz o cómo se prepara el pan de casa. No hay marketing ni espectáculo, solo gente que vive del trabajo en la tierra y lo comparte con naturalidad. En esta zona, el turismo todavía se siente como una visita, no como una industria. Para quienes buscan senderos, el Parque Nacional Montecillos ofrece rutas de caminata entre bosque nublado, árboles cubiertos de musgo y la posibilidad de encontrarse con tucanes, perezosos o venados que cruzan los senderos en silencio. Otro rincón poco conocido es la comunidad de El Chagüite, en Morocelí, rodeada de quebradas limpias y pozas escondidas que en Semana Morazánica se vuelven sitio de encuentro entre vecinos y visitantes. En muchas de estas zonas, el feriado se vive a la sombra de los árboles, con hamacas, anafres y música que sale de un radio viejo o de una bocina improvisada. No hay afán, y eso también es parte del atractivo.