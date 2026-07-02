Metallica se suma a la ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Metallica anunció una donación de 100 mil dólares destinada a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.
El aporte se hará a través de All Within My Hands, la fundación filantrópica de la banda, en alianza con Direct Relief, organización especializada en atender emergencias humanitarias y crisis de pobreza con la que el grupo californiano ya había trabajado en desastres anteriores.
El anuncio se conoció mediante una publicación en la cuenta oficial de Instagram del cuarteto. En el texto, la agrupación citó proyecciones de Naciones Unidas sobre el alcance de la tragedia.
"Aunque la magnitud total de los daños aún está por determinarse, las Naciones Unidas informan que hasta 6.8 millones de venezolanos podrían verse afectados, incluidos aquellos desplazados o que perdieron el acceso a la electricidad y al agua", señaló la banda en el mensaje.
Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, golpearon seis estados venezolanos y dejaron, según el balance oficial divulgado por las autoridades, más de 2,200 muertos y unos 10,600 heridos, además de un número aún indeterminado de personas desaparecidas.
Evaluaciones satelitales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estiman en 6,700 millones de dólares las pérdidas en viviendas y activos económicos ocasionadas por el desastre.
Metallica precisó que los recursos servirán para respaldar a Direct Relief conforme la organización atienda las solicitudes de auxilio que sigan surgiendo en la zona afectada.
La banda invitó además a sus seguidores a colaborar de manera individual a través de un enlace habilitado en su sitio web oficial.
El vínculo de Metallica con Venezuela no es reciente. El grupo se presentó en el país en dos ocasiones, la primera en mayo de 1999 y la segunda en marzo de 2010, presentaciones que quedaron marcadas en la memoria de una base de seguidores que durante décadas ha llenado estadios y arenas en cada gira sudamericana de la banda.
La donación se suma a una ola de apoyo internacional que ha llegado al país en los días posteriores al desastre, con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Major League Baseball anunciando también contribuciones millonarias para las labores de rescate y reconstrucción.
All Within My Hands, creada por Metallica en 2017, ha destinado a lo largo de los años montos similares a comunidades golpeadas por huracanes, incendios forestales y otras catástrofes naturales alrededor del mundo.