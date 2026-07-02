Metallica se suma a la ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Metallica anunció una donación de 100 mil dólares destinada a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

El aporte se hará a través de All Within My Hands, la fundación filantrópica de la banda, en alianza con Direct Relief, organización especializada en atender emergencias humanitarias y crisis de pobreza con la que el grupo californiano ya había trabajado en desastres anteriores.

El anuncio se conoció mediante una publicación en la cuenta oficial de Instagram del cuarteto. En el texto, la agrupación citó proyecciones de Naciones Unidas sobre el alcance de la tragedia.

"Aunque la magnitud total de los daños aún está por determinarse, las Naciones Unidas informan que hasta 6.8 millones de venezolanos podrían verse afectados, incluidos aquellos desplazados o que perdieron el acceso a la electricidad y al agua", señaló la banda en el mensaje.