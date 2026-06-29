Real Madrid y Florentino Pérez donarán 1 millón de euros cada uno en solidaridad con Venezuela

Madrid, España.- La Fundación Real Madrid ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos, en colaboración con la Cruz Roja, para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela y tanto el club como su presidente, Florentino Pérez, harán una donación de un millón de euros (unos 1,14 millones de dólares) cada uno. "Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", señaló la entidad, que se suma a la iniciativa de Cruz Roja para ayudar a los damnificados y a las familias de las víctimas. Según confirmó la Fundación Real Madrid, las donaciones se podrán hacer mediante el enlace: https://cercadeti.cruzroja.es/fundacionrealmadridvenezuela.

La búsqueda de sobrevivientes en Venezuela avanzó en horas críticas este domingo, cuatro días después de los terremotos que causaron al menos, 1.450 muertos, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes. Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales. Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.