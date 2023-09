Mesero es despedido después de atender a la familia Aguilar en restaurante de Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- La vida de Ángela Aguilar y su familia nuevamente está envuelta en controversia, esta vez relacionada con la visita a un restaurante en Texas, Estados Unidos. Lo que comenzó como una denuncia sobre el comportamiento de la familia Aguilar durante su visita al establecimiento, terminó con el despido del mesero que los atendió. Los hechos ocurrieron en agosto pasado, cuando Pepe Aguilar, su esposa Aneliz y sus hijos Leonardo y Ángela, decidieron disfrutar de una comida en un restaurante de Texas.

Tras la atención brindada por el mesero, este expresó su descontento al recibir solo 20 dólares de propina y compartió su experiencia en redes sociales, acusando a la familia de ser “tacaños”.

Este acto resultó en la pérdida del empleo del mesero, quien no dudó en manifestar su desacuerdo con la decisión. En un video compartido en su cuenta de TikTok bajo el nombre @mayasvlogs502, el hombre declaró: “No quería hablar de esto, hace unos días subí el video, yo no dije nada que no fuera cierto. Dejaron 20 dólares de propina, entonces comparto este video para que se haga justicia. No es justo que te corran por algo que es verdad”.

El mesero enfatizó que no había difamado a la familia Aguilar y expresó su deseo de que se repare el daño causado. “Si hubiera echado una mentira tendrían razón, pero no es mentira. Tengo el video original, tengo las fotos del recibo de cuánto dejaron de propina que fueron 20 dólares, entonces me despidieron solo por eso”, afirmó.

El hombre subrayó su frustración por haber perdido su empleo debido a la queja aparente de la familia o el gerente del restaurante, alegando que difamaba a la celebridad. “No es justo, quiero que me ayuden a compartir en redes porque no es justo que te corran por algo que es verdad. Estoy molesto, me despidieron porque supuestamente la familia o el manager se quejaron, de que los difame”, declaró.

Hasta el momento, la familia Aguilar no ha emitido comentarios públicos sobre la situación. Aunque, cuando ocurrió el incidente, Leonardo Aguilar escribió un comentario en redes sociales que posteriormente eliminó. La controversia en torno a esta visita a un restaurante en Texas continúa siendo un tema de debate en línea.

