Mel Gibson advirtió a su guionista antes de escribir "La Resurrección de Cristo"

En una reciente aparición en el podcast Arroyo Grande, conducido por Raymond Arroyo, Wallace explicó que fue él quien propuso a Gibson abordar la historia de la Resurrección, y no al revés.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El guionista Randall Wallace , colaborador habitual de Mel Gibson en cintas como Braveheart, We Were Soldiers y Hacksaw Ridge, contó los detalles del origen de The Resurrection of the Christ, la esperada secuela de "La Pasión de Cristo".

Según su relato, la conversación tuvo lugar en 2016, durante la promoción de Hacksaw Ridge. Wallace recordó que Gibson, tras escuchar la propuesta, hizo una pausa y respondió que el proyecto no podía hacerse por dinero ni por revancha contra quienes los habían criticado. Acto seguido, le advirtió que "Satanás iría tras él". Wallace bromeó entonces con que el diablo no suele interesarse por los bautistas, comentario que provocó las risas de Arroyo.

El guion, coescrito por Wallace, Gibson y Donal Gibson, demandó entre seis y ocho años de trabajo. La producción de la primera entrega, The Resurrection of the Christ: Part One, ya concluyó y su estreno está previsto para el 6 de mayo de 2027, coincidiendo con la Ascensión.



La segunda parte llegará el 25 de mayo de 2028. Gibson definió el proyecto como el trabajo más importante de su carrera y una misión personal que ha sostenido durante más de dos décadas.

"La Pasión de Cristo", estrenada en 2004, recaudó más de 610 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 30 millones.