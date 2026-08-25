“Mejor tarde que nunca”, Romeo Santos y Prince Royce saldan su cita bachatera con Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- San Pedro Sula vivió una noche que quedará guardada en los mejores recuerdos y en miles de celulares como una de las grandes fiestas musicales del año. El Estadio Olímpico Metropolitano se convirtió este domingo, 23 de agosto, en la pista oficial para bailar bachata con dos de sus máximos exponentes sobre el mismo escenario: Prince Royce y Romeo Santos, quienes trajeron a Honduras su gira “Mejor tarde que nunca”. La energía era increíble, los fanáticos de los artistas empezaron a llegar al recinto desde temprano, en una espera bajo la lluvia que parecía eterna, pero que al final valió la pena. Afortunadamente, la lluvia cesó y el momento más emocionante llegó a las 10:30 p.m., cuando ambos artistas aparecieron en escena para abrir el espectáculo con Better Late Than Never , provocando una explosión de gritos, aplausos y ovación al unísono de sus voces inconfundibles. Desde ese instante quedó claro que esa no sería una noche cualquiera, sino una locura al ritmo de la bachata y líricas románticas que traían lindos recuerdos a los miles de asistentes.

Vestidos con trajes oscuros, los artistas cautivaron al público dejando ver su porte masculino y elegante. Prince Royce lució un traje negro de botones, con saco de corte estructurado y pantalón de tela. Debajo dejó ver ligeramente el pecho, acompañado de accesorios discretos como una cadena y lentes oscuros. Por su parte, Romeo optó por llevar debajo de su traje gris una camisa blanca con estampado sutil y parcialmente desabotonada, lo que le dio una imagen más relajada y sexy. También completó el look con gafas oscuras más un anillo grande en su dedo índice izquierdo y una cadena.

Durante dos horas, los famosos "rey y príncipe de la bachata" hicieron que el público viajara en el tiempo entre sus icónicos temas individuales, tales como "Corazón sin cara", "Necio", "Darte un beso", "La diabla", "Eres mía", "Recházame", "Ven Conmigo", "Propuesta indecente" y muchos más. Y en medio de ese viaje lleno de recuerdos, la nave aterrizó en la era actual con sus más recientes éxitos compartidos como "Loquita por mi", "La amaré", "Dardos", "Jezabel" y otros que conforman su álbum en conjunto "Mejor tarde que nunca", lanzado en noviembre de 2025. El concierto estuvo cargado de nostalgia, romance, pasión y una energía que mantuvo al público completamente encendido, confirmando que los artistas de raíces dominicanas saben conectarse con su audiencia y sus canciones no solo se escuchan, sino también se viven, se gozan, se dedican y se bailan hasta que duelan los pies.

Sentimientos y sensualidad

Algo que llamó la atención de los artistas fue la belleza de las mujeres hondureñas, quienes lucieron hermosas, muy arregladas y sensuales, demostrando que su entusiasmo por ver a Royce y Romeo era una ocasión especial. La emoción fue creciendo canción tras canción. Cuando el reloj marcaba las 11:20 p.m., los bachateros invitaron a dos hombres del público catracho a cantar con ellos el tema "Menor". Los cuatro protagonizaron este momento que fue uno de los más emotivos de la noche.

Por otro lado, La Prensa captó a muchas parejas y grupos de amigos cantando y bailando muy felices, pero también hubo quienes parecían estar pensando en alguien que extrañaban y gritaban con euforia las "Cancioncitas de amor".

Un show inolvidable

El espectáculo estuvo acompañado por una escenografía impresionante, con elementos inspirados en la ciudad natal de ambos, Nueva York, reflejando las raíces urbanas y la evolución de la bachata de ambos artistas. Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Royce y Romeo incluyeron a medio show el vagón de un metro, mientras ellos, desde el segundo nivel de la tarima comenzaron a cantar "Ay, San Miguel", acompañados de un asombroso despliegue de luces y fuegos artificiales.

En este momento, Prince Royce y Romeo Santos aparecieron con atuendos frescos y más urbanos, demostrando que su estilo caribeño y la comodidad es parte de su sello al dominar un escenario. Más tarde, a las 12:10 a.m. los artistas hicieron un tercer cambio de vestuario, manteniendo el estilo urbano y sorprendiendo nuevamente en el escenario desde una camioneta para interpretar el tema "Estocolmo". La interacción constante con el público, sus bromas, movimientos de baile y ese coqueteo que los caracteriza, hicieron sentir que el concierto iba mucho más allá de interpretar una lista de éxitos. Ambos supieron perfectamente cómo encender a una multitud que respondió con la misma intensidad desde el inicio hasta el final.