Meghan Markle genera polémica tras video cerca del lugar del accidente de la princesa Diana

Los Ángeles, Estados Unidos.- La duquesa de Sussex, Meghan Markle, enfrentó críticas tras publicar en Instagram un video en el que aparece con los pies sobre el asiento mientras circula en un vehículo cerca del Pont d’Alma, en París, el túnel donde falleció la princesa Diana en 1997.
El experto real Richard Fitzwilliams calificó la publicación como “insensible” y consideró que la decisión de compartirla fue “completamente desconcertante”.
En declaraciones al Daily Mail, Fitzwilliams señaló que ningún asesor recomendaría un gesto de ese tipo en un lugar cargado de simbolismo histórico.
En redes sociales, la reacción fue mayormente negativa. Algunos usuarios calificaron la acción de Markle como un acto deliberado de provocación hacia el príncipe William, mientras que otros la describieron con términos como “demonio” o “nivel de maldad”.
Un sector del público, en cambio, defendió a la duquesa, argumentando que poner los pies sobre el asiento puede ser un gesto cotidiano y sin intención maliciosa.
El video coincide con la presencia de Markle en París, donde participa en la Semana de la Moda y asistió al desfile de Balenciaga. La representante de la duquesa indicó que su asistencia tenía como objetivo apoyar al diseñador Pierpaolo Piccioli, quien asumió la dirección creativa de la marca en julio de este año.
La polémica se produce en un contexto mediático sensible, dado que Markle ya ha sido objeto de críticas por su relación con la familia real británica y su manejo de redes sociales