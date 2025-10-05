Meghan Markle genera polémica tras video cerca del lugar del accidente de la princesa Diana

Los Ángeles, Estados Unidos.- La duquesa de Sussex, Meghan Markle, enfrentó críticas tras publicar en Instagram un video en el que aparece con los pies sobre el asiento mientras circula en un vehículo cerca del Pont d’Alma, en París, el túnel donde falleció la princesa Diana en 1997.

El experto real Richard Fitzwilliams calificó la publicación como “insensible” y consideró que la decisión de compartirla fue “completamente desconcertante”.

En declaraciones al Daily Mail, Fitzwilliams señaló que ningún asesor recomendaría un gesto de ese tipo en un lugar cargado de simbolismo histórico.