Matthew Perry y Daddy Yankee encabezan los estrenos culturales de la semana

El músico puertorriqueño Daddy Yankee presenta "La postal", su noveno álbum de estudio, compuesto por 15 canciones y concebido como un disco conceptual.

Miami, Estados Unidos.- El nuevo álbum de Daddy Yankee , una serie documental sobre la vida de Matthew Perry en Netflix, una exposición dedicada a Agatha Christie en la British Library y la reedición de Back to Black, de Amy Winehouse , centran la agenda cultural de esta semana.

Cada tema aborda una forma distinta de amar, en lo que el artista define como "una postal, escrita en 15 canciones".

El álbum recorre distintas facetas del amor, desde "el real, el falso, el que se queda, el que se va, el que se celebra, el que duele y el que nos sostiene", según explicó el cantante en sus redes sociales.



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El primer sencillo, "BOTZ" -acrónimo de "Bésame OTra veZ"-, se publicó hace dos semanas como carta de presentación del disco.

El universo de Agatha Christie, en la British Library



La British Library inaugura el 30 de octubre una exposición dedicada a la vida y obra de Agatha Christie, una de las grandes figuras de la literatura policíaca.



La muestra recorre las experiencias personales de la escritora y sus viajes por distintos continentes, así como sus visitas a excavaciones arqueológicas, que inspiraron algunas de sus historias y personajes más célebres, como Hércules Poirot y Miss Marple.

El recorrido recreará escenarios vinculados a su universo literario, entre ellos un dispensario de la Primera Guerra Mundial o un vagón inspirado en el Orient Express.



La exposición reúne cartas, cuadernos, fotografías, objetos personales y manuscritos originales, además de piezas como la máquina de escribir Remington que Christie adquirió en 1937 y que, según se cree, utilizó para escribir varias de sus obras.

Matthew Perry: su ascenso y caída, en Netflix



Cuando se cumplen casi tres años de la muerte del actor Matthew Perry (1969-2023), conocido por interpretar a Chandler Bing en Friends, Netflix estrena una serie documental sobre su trayectoria, reconstruida a partir de los testimonios de personas de su entorno más cercano.



Entre ellas figura su hermana Mia Perry, que habla por primera vez abiertamente de su fallecimiento.

El documental repasa su ascenso en Hollywood y su lucha contra la adicción a las drogas, su faceta como activista para desestigmatizar la adicción, y dibuja sus últimos días y las circunstancias de su muerte.



La producción incluye fotografías y vídeos inéditos relacionados con su vida familiar.

Veinte años de Back to Black, de Amy Winehouse



La discográfica Universal Music publica una reedición de Back to Black, el mítico álbum de Amy Winehouse, cuando se cumplen veinte años de su lanzamiento. El disco incluye temas como el sencillo homónimo, Rehab y You Know I'm No Good.

La nueva edición reúne tres CD: el primero contiene el álbum completo; el segundo, caras B, temas adicionales y maquetas de las canciones, y el tercero incluye una grabación en directo inédita del concierto que la artista ofreció en Paradiso, Ámsterdam, el 8 de febrero de 2007.