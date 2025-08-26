¡Martha Higareda anuncia que tendrá gemelos! Más detalles de su embarazo

Ciudad de México.- Lo que parecía ser un primer embarazo apenas algo atípico al tratarse de una mujer de más de 40 años terminó convirtiéndose en una noticia doblemente emocionante para Martha Higareda.

La actriz mexicana reveló que, tras meses de creer que esperaba un solo bebé, los médicos le confirmaron que en realidad serán gemelos, una sorpresa que ella y su esposo, Lewis Howes, recibieron entre lágrimas y con una mezcla de asombro y felicidad. En una entrevista exclusiva con la revista Caras, la protagonista de "Amarte duele" describió la noticia como una verdadera “doble bendición”.

El hecho tomó por sorpresa incluso a la propia pareja, que no esperaba un embarazo múltiple. “Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, compartió la actriz, visiblemente emocionada.

Un camino de retos

A sus 42 años Higareda vive su primer embarazo, consciente de los retos físicos que conlleva, pero también llena de ilusión y gratitud por la llegada de sus bebés.

El camino para lograrlo no fue sencillo. Apenas meses después de casarse con Howes, Martha se sometió a una cirugía para remover miomas, lo que le permitió concebir con mayor facilidad. Esa decisión, asegura, la preparó para recibir esta etapa de la mejor manera posible. La actriz también reconoció que se trata de un embarazo de alto riesgo debido a su edad y al hecho de esperar gemelos. Sin embargo, se encuentra bajo constante cuidado médico y ha adaptado su rutina para enfocarse en su bienestar y el de sus hijos.

“Estoy cansada en este segundo trimestre, pero al final estoy creciendo milagros por dos”, señaló. La pareja se prepara ahora con entusiasmo para el nacimiento de los pequeños, previsto para mediados de octubre, una fecha que marcará un antes y un después en sus vidas.