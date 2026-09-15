Luis Fonsi se suma a la celebración del Mes de la Herencia Hispana

Miami, Estados Unidos.- El complejo Walt Disney World, en Orlando (Florida), celebra desde este martes y hasta el 15 de octubre el Mes de la Herencia Hispana con conciertos, un desfile de personajes latinos y una campaña a la que se sumó el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, según informó la empresa. Fonsi, intérprete de 'Despacito', recorrió el complejo durante una visita reciente y se encontró con personajes de la película 'Encanto' en el parque EPCOT, detalló Disney en un comunicado. "Como puertorriqueño, me siento increíblemente orgulloso de mis raíces y de la oportunidad de celebrar nuestra cultura junto a familias de todo el mundo", afirmó el cantante.

El ciclo de conciertos 'Eat to the Beat' de EPCOT reunirá durante la celebración a cinco artistas y grupos latinos, entre ellos el salsero cubano Rey Ruiz, que actuará el 5 y el 6 de octubre. En el parque Magic Kingdom, un desfile reúne a personajes de películas de inspiración latina, como Mirabel, de 'Encanto', y Miguel, de 'Coco'. El Mes de la Herencia Hispana, que Estados Unidos celebra desde 1988 para reconocer la historia y la cultura de su población de origen hispano y latinoamericano, arranca el 15 de septiembre porque coincide con el aniversario de la independencia de cinco países centroamericanos.

Anunció recientemente su gira de conciertos

Fonsi anunció a inicios de este mes que su próxima gira 'Mar Infinito World Tour 2027' comenzará el 20 de febrero de 2027 en su Puerto Rico natal y recorrerá Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia. "El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte", dijo Fonsi en un comunicado de prensa difundido por sus representantes.