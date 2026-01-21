  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Lucero se prepara para celebrar 46 años de trayectoria

Con entusiasmo y nostalgia, la cantante y actriz mexicana recuerda su trayectoria, la cual inició desde pequeña en programas infantiles

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 21:29
Lucero se prepara para celebrar 46 años de trayectoria

Con concierto en Ciudad de México revivirá su trayectoria de décadas en la composición .

Foto: EFE

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana Lucero vive "muy ilusionada" por llevar 46 años en los escenarios, fecha que celebrará el próximo marzo con un concierto en Ciudad de México que consistirá en un "viaje hasta sus inicios" para repasar las décadas que lleva componiendo canciones.

"Es un viaje a través de la música, recordando literalmente desde que era yo una niña, cuántas canciones y cuántas historias hemos compartido", afirmó en rueda de prensa para presentar el show 'Siempre Contigo', que tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

Conocida como 'la Novia de América', la artista adelantó que su próxima actuación será "muy especial", una manera de "refrescar" a sus seguidores con todo su repertorio, desde baladas y música pop hasta temas de mariachis.

Próximos conciertos en Honduras: ¿Qué artistas están confirmados este 2026?

Lucero, quien empezó desde niña trabajando en programas infantiles en la televisión, destacó que 'Siempre Contigo' es una oportunidad para "poder estar cerca de la gente" y sentir su "enorme cariño".

"Mis seguidores son muy enérgicos, me cuidan y me defienden (...) Me acompañan y la pasamos muy bien, así que tengo mucha emoción e ilusión de que esto sea como una fiesta para todos", declaró.

La autora de canciones como 'El privilegio de amar' o 'Vete con ella' auguró un concierto en Ciudad de México "muy emocional", en el que espera que su público pueda vivir toda una "experiencia" a través del "hilo conductor" de sus temas, de los que tuvo que hacer una "cuidada" selección porque sino, dijo, su actuación duraría "unas seis horas".

Cantarle al papa Francisco

Preguntada por cuál es el momento con el que se queda de su dilatada trayectoria en los escenarios, Lucero se confesó "incapaz" de poder decantarse por uno en concreto, porque -recordó- ha vivido varias experiencias que le "marcaron", como el poder cantar delante del papa Francisco durante su visita a México en 2016 o haber actuado junto a la actriz Silvia Pinal, a quien "admiraba profundamente".

"Es un privilegio irrepetible porque son personalidades y personajes impresionantes que desafortunadamente dejan de estar en este mundo. Entonces, yo hago un recuento y pienso que tal vez un día voy a tener que hacer un libro o una biografía para contar todas esas anécdotas", subrayó.

Café Tacvba exige a disqueras retirar su catálogo de Spotify, ¿cuál es la razón?

Agradeció que los buenos momentos "ganen siempre" a los malos, ya que, "siempre trato de buscar lo bonito y encontrar la mejor parte de lo que hago".

Animada por la "retroalimentación" de su público, aseguró que la motivación pervive gracias a su familia y al "orgullo" que le provocan todos sus logros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias