Segunda temporada de “Los anillos de poder” promete resolver todos los misterios

Lo que Addai- Robinson más ha disfrutado de actuar en una serie como esta es formar parte de algo con un alcance global que no se puede comparar con nada anterior donde haya trabajado.

“Me encanta eso, la oportunidad de llegar a tanta gente como sea posible en todo el mundo, cuando viajamos por el país, cuando estamos haciendo la gira de prensa o incluso cuando he estado de vacaciones la gente se me acerca en diferentes ciudades y diferentes países y siempre me sorprende”, cuenta la intérprete.

Para Lloyd Owen, Elendil en la serie, el secreto de Tolkien, creador de toda la saga, es haber sabido conjugar mito e historia humana de todo el mundo a pesar de ser británico.