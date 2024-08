Sauron regresa y la Tierra Media cambia en la T2 de The Rings of Power

LOS ÁNGLES, ESTADOS UNIDOS.- Ismael Cruz, el ‘elfo silvano’ Arondir, protagonista de la segunda temporada de la serie ‘The Lord of the Rings. The Rings of Power’, considera que “era justo y necesario” que aparecieran en las historias de Tolkien personajes racializados.

“Tolkien escribió la Tierra Media para representar el entorno de la sociedad, y la sociedad cambiaba, y el entorno cambiaba y ya. Eso es todo. En esos paseos nosotros tenemos derecho a estar, y ocuparlos, y Tolkien mismo, estando vivo, estaría súper orgulloso y súper feliz, porque la historia de la Tierra es de diversidad”, afirmó este martes el portorriqueño, mestizo de ojos azul muy claro.

A su lado, la directora de varios de los episodios, Sanna Hamri señala que “también el feminismo es muy importante en la obra de Tolkien” y que le “encanta la energía femenina de los capítulos”.