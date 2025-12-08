Lista de nominados Globos de Oro: ¿Quiénes competirán por Mejor drama y comedia?

Los Ángeles, Estados Unidos.- La sátira ambientada en un hotel de lujo The White Lotus se coronó este lunes como la serie más nominada de la 83º edición de los Globos de Oro con seis candidaturas, seguida de la historia de una investigación criminal Adolescence con cinco, y la comedia de misterio Only Murders in the Building con cuatro. The White Lotus competirá en el apartado a mejor serie de drama junto a la aclamada Severance y otros títulos como The Pitt, Slow Hourses, Pluribus o The Diplomat, además de en la terna a mejor actor de reparto, con Walter Goggins y Jason Isaacs a la cabeza.

Tres de las actrices de la tercera temporada, Aimee Lou Wood, Carrie Coon y Parker Posey, competirán además por el galardón a mejor intérprete de reparto junto a Catherine O'Hara, por 'The Studio', la ganadora al Emmy de esta edición Hannah Einbinder, por 'Hacks'; y Erin Doherty, por 'Adolescence'. La ambiciosa miniserie de cuatro episodios de Netflix grabada en plano secuencia se coronó como el segundo proyecto con mayor reconocimiento de estos premios, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 11 de enero en Los Ángeles.