  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Lista de nominados Globos de Oro: ¿Quiénes competirán por Mejor drama y comedia?

Descubre la lista completa de contendientes y el reconocimiento a Diego Luna por su trabajo en Andor. Los ganadores se revelarán el 11 de enero

  • 08 de diciembre de 2025 a las 09:46
Lista de nominados Globos de Oro: ¿Quiénes competirán por Mejor drama y comedia?

La sátira hotelera The White Lotus domina las nominaciones con un récord de 6 candidaturas, incluyendo Mejor Serie de Drama.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La sátira ambientada en un hotel de lujo The White Lotus se coronó este lunes como la serie más nominada de la 83º edición de los Globos de Oro con seis candidaturas, seguida de la historia de una investigación criminal Adolescence con cinco, y la comedia de misterio Only Murders in the Building con cuatro.

The White Lotus competirá en el apartado a mejor serie de drama junto a la aclamada Severance y otros títulos como The Pitt, Slow Hourses, Pluribus o The Diplomat, además de en la terna a mejor actor de reparto, con Walter Goggins y Jason Isaacs a la cabeza.

Guillermo del Toro busca otro Globo de Oro: Frankenstein compite a Mejor director

Tres de las actrices de la tercera temporada, Aimee Lou Wood, Carrie Coon y Parker Posey, competirán además por el galardón a mejor intérprete de reparto junto a Catherine O'Hara, por 'The Studio', la ganadora al Emmy de esta edición Hannah Einbinder, por 'Hacks'; y Erin Doherty, por 'Adolescence'.

La ambiciosa miniserie de cuatro episodios de Netflix grabada en plano secuencia se coronó como el segundo proyecto con mayor reconocimiento de estos premios, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 11 de enero en Los Ángeles.

Globos de Oro 2026: One Battle After Another de DiCaprio arrasa con 9 nominaciones

Adolescence no solo competirá por alzarse con el premio a mejor miniserie junto a 'The Beast in Me', 'The Girlfriend', 'Black Mirror' y 'All Her Fault', sino que además el aclamado Stephen Graham competirá por el galardón a mejor actor, mientras que Owen Cooper y Ashley Walters por el de mejor actor secundario.

Por su parte, 'Only Murders in the Building' lidera los apartados a serie de comedia con cuatro galardones que premian a Selena Gómez en la categoría a mejor actriz, y a Martin Short y Steve Martin a mejor actor.

El proyecto además competirá junto a otros títulos como 'The Bear', 'Nobody Wants This', 'Abbott Elementary', The Studio' y 'Hacks' por el título mejor serie de comedia.

La 83º edición de los Globos de Oro reconoció además el trabajo del actor mexicano Diego Luna por Andor, recibiendo así la segunda nominación a estos premios, considerados la antesala de los Oscar, en la historia de su carrera cinematográfica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias