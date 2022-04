Libro biográfico de Will Smith entre los más vendidos tras incidente en los Oscar

Hasta el corte del 2 de abril, el libro del protagonista de ‘Soy Leyenda’, el cual lanzó en 2021, saltó del número 14 al dos en la categoría “No ficción combinada de libros impresos y electrónicos” y subió de la posición seis al número uno en ‘No ficción de tapa dura’, según el ranking el The New York Post.

‘Will’, como se llama el libro coescrito por el ganador a ‘El Mejor Actor’ y por Mark Manson, narra los abusos que sufrieron su madre y él por parte de su padre, además, revela que su infancia estuvo rodeada de tensiones y ansiedad al vivir con un progenitor violento y adicto al alcohol.

Se trata de una lectura conmovedora que plasma los hechos más importantes y duros del actor desde su infancia hasta sus 50 años.

También cuenta que en una ocasión tuvo la intención de empujar a su progenitor por las escaleras, menciona sus pensamientos suicidas y las bromas racistas a las que tuvo que enfrentarse.

“Will Smith pensaba, con razón, que había ganado en la vida: no sólo su propio éxito no tenía parangón, sino que toda su familia estaba en la cúspide del mundo del espectáculo. Sólo que ellos no lo veían así: se sentían más bien como artistas estrella de su circo, un trabajo de siete días a la semana para el que no se habían apuntado”, describe la sinopsis.

