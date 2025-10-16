El excantante urbano Lary Over regresa a Honduras convertido en predicador

Tegucigalpa, Honduras.- Raymond Guevara, aún reconocido en la industria musical como Lary Over, regresará a Honduras en noviembre, esta vez con un propósito distinto al que lo llevó a los escenarios del trap.

El artista puertorriqueño, quien abandonó la música urbana en 2022 tras su conversión al cristianismo, compartirá su testimonio en diversas ciudades del país.

La gira espiritual comenzará el 8 de noviembre en la cancha de fútbol de El Calán, Villanueva, Cortés, continuará el 9 en el parqueo de Petrosun en Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, y culminará el 11 en la cancha de fútbol de Río viejo, La Ceiba, Atlántida.