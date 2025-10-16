El excantante urbano Lary Over regresa a Honduras convertido en predicador

Tegucigalpa, Honduras.- Raymond Guevara, aún reconocido en la industria musical como Lary Over, regresará a Honduras en noviembre, esta vez con un propósito distinto al que lo llevó a los escenarios del trap.
El artista puertorriqueño, quien abandonó la música urbana en 2022 tras su conversión al cristianismo, compartirá su testimonio en diversas ciudades del país.
La gira espiritual comenzará el 8 de noviembre en la cancha de fútbol de El Calán, Villanueva, Cortés, continuará el 9 en el parqueo de Petrosun en Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, y culminará el 11 en la cancha de fútbol de Río viejo, La Ceiba, Atlántida.
Durante estas presentaciones, Lary Over expondrá cómo su vida dio un giro radical tras dejar atrás la fama y abrazar una fe que "le dio sentido a todo".
Antes de su conversión, el intérprete se había posicionado como una de las figuras más populares del trap latino, colaborando con exponentes del género y acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.
Sin embargo, en hace tres años sorprendió a sus seguidores al anunciar que abandonaba definitivamente la industria musical para "seguir los pasos de Cristo".
Desde entonces, Guevara se ha dedicado a compartir su experiencia espiritual en distintos países de América Latina, testificando cómo la fe lo llevó a encontrar propósito y serenidad después de años de excesos y fama.
Su visita a Honduras se enmarca dentro de ese recorrido, con el firme deseo de inspirar a otros a través de su historia de redención.