“La sociedad de la nieve” arrasa en los Premios Goya

La película que rivalizaba en número de candidaturas con “La sociedad de las nieve”, “20.000 especies de abejas”, de la debutante Estíbaliz Urresola, con quince, acabó ganando los galardones a mejor guión, dirección novel y actriz de reparto.

“Recuerdo que en el 2021, en diciembre, me planté ahí a 4.500 metros de altura, delante de la tumba de los fallecidos, ahí arriba de la montaña, y les pedí permiso para contar esta historia”, narró un emocionado Bayona.

“La memoria infinita” cuenta la historia de amor de la actriz y ex ministra de Cultura Paulina Urrutia y del periodista Augusto Góngora, que, tras 25 años unidos, tienen que afrontar enfermedad de alzhéimer que él sufre.

Uno de los momentos estelares de la gala fue la entrega del Goya honorífico internacional a la actriz estadounidense Sigourney Weaver de manos de J.A.Bayona, que la dirigió en “Un monstruo viene a verme”.

“Me lo he pasado muy bien, he conocido a algunos monstruos, he interpretado a algunos monstruos. Para mí siempre se trata de la historia, de buscar siempre las mejores historias en todos los géneros”, dijo Weaver, de 74 años, sobre su carrera, aparentemente emocionada por momentos.

Tanto “La sociedad de la nieve” como la película que consiguió el premio a la mejor cinta animada, “Robot Dreams”, aspiran a estatuillas en los Óscar, el 11 de marzo.