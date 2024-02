Listado de los ganadores de los Premios Goya 2024

-Mejor dirección novel: Estíbaliz Urresola (“20.000 especies de abejas”)

-Mejor guion adaptado: Pablo Berger (“Robot Dreams”)

-Mejor dirección de arte: Alain Bainée (“La sociedad de la nieve”)

-Mejor vestuario: Julio Suárez (“La sociedad de la nieve”)

-Mejor fotografía: Pedro Luque (“La sociedad de la nieve”)

-Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí (“La sociedad de la nieve”)

-Mejor canción original: “Solo quiero amor”, de Rigoberta Bandini (“Te estoy amando locamente”)

-Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé (“La sociedad de la nieve”)

-Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro (“La sociedad de la nieve”)

-Mejor dirección de producción: Margarita Huguet (“La sociedad de la nieve”)

-Mejor música original: Michael Giacchino (“La sociedad de la nieve”)

-Mejor cortometraje de ficción: “Aunque es de noche”, de Guillermo García López

-Mejor cortometraje documental: “AVA”, de Mabel Lozano

-Mejor cortometraje de animación: “To bird or not to bird”, de Martín Romero