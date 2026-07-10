"La Odisea" de Nolan: reparto, estreno y detalles del rodaje

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Odisea, una película "de lo más aventurera" que narra el peligroso viaje de Odiseo de regreso a su reino tras la guerra de Troya, busca reflexionar sobre las secuelas de un conflicto armado y el verdadero significado del hogar, dijo su creador, Christopher Nolan, en una entrevista con EFE. "La película es, en realidad, mi manera de intentar lidiar" con esas cuestiones, señaló el aclamado cineasta británico sobre su colosal adaptación de la epopeya mitológica de Homero, cuya trama es fiel al poema original y ha sido filmada con cámaras IMAX.

Para Nolan, el cine, cuando cumple su función, examina "estas cuestiones y plantea interrogantes", pero "no busca necesariamente ofrecer respuestas imposibles o simplistas, sino dejar al público temas interesantes sobre los que reflexionar". Famoso por haber llevado a la pantalla películas con una narrativa no lineal, el director dijo que, al abordar 'La Odisea', se dio cuenta de que la historia más antigua, la base de toda la literatura occidental, "tiene una estructura no cronológica de lo más aventurera". "Fue algo que me hizo sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción. Sí, intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado y con cuya adaptación disfruté muchísimo", explicó antes del estreno el 17 de julio.

El filme, con un amplio reparto que da vida a deidades y criaturas de la mitología griega, tiene a Matt Damon en el papel de Odiseo, a Anne Hathaway como la esposa Penélope, que soporta a pretendientes que se han instalado en su palacio, y a Tom Holland como el hijo Telémaco.

La complejidad del personaje de Odiseo

Damon dijo a EFE que Odiseo, el personaje principal, vive muchas experiencias en esos 20 años que tarda en regresar a su hogar -Ítaca- y toma numerosas decisiones cuyas consecuencias debe asumir. "Es un personaje muy complejo, lo cual resulta maravilloso para un actor. La adaptación de 'La Odisea' que hizo Chris (Nolan) estaba escrita de forma increíble; realmente me permitió entender lo que él buscaba. Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo construir el personaje y situarlo en el centro de la historia", explicó. La belleza del protagonista "reside en que tiene defectos y es humano. Y creo que por eso ha logrado conectar con la gente a lo largo de 3.000 años", señaló el actor.

Hathaway sobre la fidelidad de Penélope