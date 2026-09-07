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La mítica actriz de "El exorcista", Ellen Burstyn, conquista Venecia y gana el León de Oro a su extensa carrera

La legendaria actriz estadounidense Ellen Burstyn ha recibido el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia 2026, emocionando al público con un discurso inolvidable a sus 93 años

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 14:25
La mítica actriz de El exorcista, Ellen Burstyn, conquista Venecia y gana el León de Oro a su extensa carrera

A los 93 años, la legendaria actriz Ellen Burstyn emociona al Festival de Venecia al recibir el León de Oro honorífico por su trayectoria.

 Foto: EFE

Venecia, Italia.- Conmovida hasta no poder contener las lágrimas, la actriz estadounidense Ellen Burstyn se ha sumado este lunes a la lista de leyendas con el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, que ha honrado así una "extraordinaria" y extensísima carrera con la que ha marcado la historia del cine.

"Hay actrices que cruzan la historia del cine y que con su carrera la construyen. Ellen Burstyn pertenece a esta categoría, dando rostro y cuerpo a mujeres fuertes y frágiles, irónicas y determinadas a menudo ante las contradicciones de su tiempo", celebró en la gala el director de la Mostra, Alberto Barbera.

La mítica actriz de El exorcista, Ellen Burstyn, conquista Venecia y gana el León de Oro a su extensa carrera
(Foto: EFE)

La actriz estadounidense, célebre por sus papeles en películas de culto como 'Alice doesn't live here anymore' (1974), 'The Exorcist' (1973) o 'Requiem for a Dream' (2000), recogió el máximo reconocimiento del festival veneciano emocionada hasta la lágrima y arropada por la ovación del público.

A sus 93 años, que en diciembre cambiarán de dígito, vestida de amarillo y ayudada por un andador, Burstyn demostró su sentido del humor agradeciendo el premio con una broma.

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"No pueden imaginarse lo importante que es esto para mí. Quiero decir, una cosa es ganar un Oscar, un Tony, un Emmy o algo por el estilo, y todos los he ganado por un mismo trabajo. Pero esto...", ironizó, suscitando las risas de los asistentes a la gala.

Durante su discurso, lanzó un mensaje político recurriendo a una anécdota durante el rodaje de 'Alice Doesn't Live Here Anymore', cuando tuvo que guiarse por la línea blanca de la carretera mientras conducía un coche de noche a cuyo capó se habían subido el director Martin Scorsese y otros miembros del reparto.


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"Simplemente quiero terminar diciendo lo profundamente agradecida que estoy por este hermoso León de Oro y esperar... no, no, y rezar para que mi propio país encuentre muy pronto su propia línea blanca", auguró.

Burstyn sigue trabajando y en esta edición del Festival actúa en dos películas: el corto de Maggie Gyllenhaal sobre Marilyn Monroe, 'Flesh Impact', y el largo 'Place to Be' de Kornel Mundruczo.

Además de a ella, la 83 Mostra veneciana ha otorgado un segundo León de Oro honorífico que ha caído en las manos de George Clooney.

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Redacción web
Agencia EFE

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