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La madre de Kris Jenner murió a los 91 años, esta fue la causa

La madre de Kris Jenner falleció por un paro cardiopulmonar agravado por un cáncer de pulmón que padecía desde hacía meses

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 14:24
La madre de Kris Jenner murió a los 91 años, esta fue la causa

Un documento oficial revela los detalles médicos que rodearon la muerte de MJ Campbell, madre de la empresaria Kris Jenner.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La causa de muerte de Mary Jo "MJ" Campbell, madre de Kris Jenner, fue un paro cardiopulmonar, según el certificado de defunción obtenido por la revista Us Weekly. El documento señala además otras afecciones que contribuyeron al fallecimiento, entre ellas una insuficiencia respiratoria aguda y un cáncer de pulmón metastásico que la mujer enfrentaba desde hacía varios meses.

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Campbell murió el 16 de julio en un hospital de Los Ángeles y fue cremada una semana después, el 23 de julio. El certificado indica que no se realizó autopsia.

Kris Jenner anunció la muerte de su madre ese mismo día a través de un mensaje en Instagram, en el que la describió como el pilar de la familia y agradeció su ejemplo de amor y perseverancia. La publicación recibió el apoyo de varios integrantes del clan Kardashian-Jenner, entre ellos Kylie Jenner y Kourtney Kardashian, quienes reaccionaron al mensaje.

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Kim Kardashian, por su parte, había programado con antelación una publicación con imágenes de unas vacaciones que coincidió con el día del fallecimiento de su abuela, lo que generó críticas. Horas después, la empresaria compartió su propio homenaje a Campbell.

MJ Campbell falleció diez días antes de cumplir 92 años.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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