La madre de Kris Jenner murió a los 91 años, esta fue la causa

Los Ángeles, Estados Unidos.- La causa de muerte de Mary Jo "MJ" Campbell , madre de Kris Jenner , fue un paro cardiopulmonar, según el certificado de defunción obtenido por la revista Us Weekly. El documento señala además otras afecciones que contribuyeron al fallecimiento, entre ellas una insuficiencia respiratoria aguda y un cáncer de pulmón metastásico que la mujer enfrentaba desde hacía varios meses.

Campbell murió el 16 de julio en un hospital de Los Ángeles y fue cremada una semana después, el 23 de julio. El certificado indica que no se realizó autopsia.

Kris Jenner anunció la muerte de su madre ese mismo día a través de un mensaje en Instagram, en el que la describió como el pilar de la familia y agradeció su ejemplo de amor y perseverancia. La publicación recibió el apoyo de varios integrantes del clan Kardashian-Jenner, entre ellos Kylie Jenner y Kourtney Kardashian, quienes reaccionaron al mensaje.