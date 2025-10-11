Kris Jenner impacta con transformación radical durante evento en Beverly Hills

Kris Jenner volvió a dominar la conversación en redes tras presentar una transformación estética que pocos esperaban. La empresaria y figura central del clan Kardashian-Jenner se despidió temporalmente de su característico cabello negro para lucir un tono renovado, en una aparición que dejó a sus seguidores impactados. A continuación, los detalles.
El cambio se reveló en un video compartido en Instagram, donde la madre de las Kardashian aparece junto a su estilista y amigo Chris Appleton, quien ha trabajado con celebridades como Jennifer Lopez, Dua Lipa y Kim Kardashian.
En las imágenes, Jenner se muestra sin maquillaje, con una toalla en la cabeza, mientras Appleton prepara la mezcla del tinte que le daría un aire completamente distinto.
El clip —ambientado con la canción When Did You Get Hot? de Sabrina Carpenter— termina con la empresaria girando hacia la cámara para mostrar el resultado final: un corte corto, rubio platinado, y un atuendo negro que acentuó su elegancia.
La publicación, titulada de forma sencilla “Blondie”, generó una oleada de comentarios. “Uhhh, se ve increíble... ¡lo hicimos!”, celebró la maquilladora Ash K. Holm en los comentarios del video.
El estreno de su nueva imagen coincidió con el lanzamiento del Shark Glam Multi-Styler de Shark Beauty, celebrado en el CUT Lounge del Beverly Wilshire Hotel, en Beverly Hills. Durante el evento, Jenner conversó con Appleton frente a los asistentes y explicó que su nuevo estilo era un cambio temporal.
“Me gusta, es divertido cambiar un poco, ya sabes, ser rubia”, dijo entre risas, según Us Weekly. “Todas las rubias allá afuera, puede que se diviertan más”.
Fiel a su sentido del humor, agregó: “Bueno, ya me conocen, mañana volveré al negro”.
No obstante, reconoció que el giro le resultó refrescante: “Usé ese corte pixie negro por tanto tiempo... ya no podía verlo más. Estoy segura de que mis hijos están emocionados de que haya probado algo diferente”.
De acuerdo con People, esta etapa coincide con un proceso de renovación personal y estética para la empresaria, quien habría recurrido al cirujano plástico Dr. Steven Levine, especialista en resultados de apariencia natural.