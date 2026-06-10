La chef Sandra Díaz del Valle compartió su recetas en la Expo Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- Para la chef Sandra Díaz del Valle, quien falleció este día, el mismo en que nació hace 46 años, cocinar era un acto de amor y creatividad.
Esa pasión por la cocina, que iba más allá de la simple preparación de alimentos, que buscaba preservar y celebrar la herencia culinaria de Honduras, la compartió con quienes la conocieron.
Su forma de compartir sabores únicos de Honduras la trajo a Grupo OPSA en 2023, durante la Expo Buen Provecho, que se realizó en abril en Expocentro San Pedro Sula, donde asistió como invitada.
Ahí, la chef Sandra enseñó a un nutrido grupo de asistentes, en su mayoría amas de casa a preparar una pasta de mar, con camarones y rema de mariscos.
Además de contagiar a los asistentes con su energía, la chef hondureña obsequió diferentes premios de productos de la marca que estaba representando en aquel momento.
Y no fue la única vez que colaboró con Buen Provecho. La chef Sandra estuvo presente en eventos de la marca, entre ellos El Reto Buen Provecho, siempre compartiendo con alegría sus conocimientos.
Quien era la chef Sandra
Su nombre de pila era Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández, nació el 10 de junio de 1980, en Tegucigalpa, Honduras, y desde muy joven mostró interés por la gastronomía.
Aunque inicialmente comenzó a estudiar la Licenciatura en Mercadotecnia, esa pasión por la cocina la llevó al Instituto Mausi Sebess de Argentina, donde se especializó en lo que ella más amaba.
Quienes la conocieron la describen como una persona llena de amor que con sus platillos buscaba hacer felices a quienes la rodeaban-
Como chef, dedicó su vida a compartir los sabores auténticos y encantos de la gastronomía catracha, llevando su arte culinario a los hogares a través de la pantalla chica en diversos medios en los que laboró.
Recién tenía un poco menos de dos meses de ser parte del programa Venga la Alegría de TV Azteca Honduras, televisora que luego de felicitarla por su cumpleaños, publicó una nota anunciando su deceso.
Para muchos era una creadora de momentos de felicidad a través de la comida y lo hacía a través de una profunda conexión con la cocina.