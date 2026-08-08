Karol G, Shakira y Feid lideran los estrenos musicales de la semana

Los Ángeles, Estados Unidos.- La colombiana Karol G publicó su sexto álbum, 'No me arrepiento de sentir tanto', y encabeza una semana de estrenos latinos con el 'Dai Dai' en español de Shakira, los reguetones de Feid con Ryan Castro, Ozuna con Omar Courtz, la electrónica de RØZ, y un Cepeda que repite con su gran orquesta.

Karol G se muda a la noche

Karol G estrenó 'No me arrepiento de sentir tanto', un disco de 14 canciones que deja atrás el optimismo de su etapa anterior para instalarse en el desamor y en unas texturas más oscuras de rhythm and blues, electrónica y sintetizadores. El álbum reúne artistas como Drake, Bruno Mars, los españoles Judeline y Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, con producción del puertorriqueño Tainy.

Shakira canta en español el himno del Mundial

Shakira publicó la versión en español de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026 que grabó con el nigeriano Burna Boy. La cantante colombiana interpretó el tema en la ceremonia inaugural del torneo, el 11 de junio en Ciudad de México, y en el medio tiempo de la final, disputada en Estados Unidos.

Feid y Ryan Castro se juntan por tercera vez

Los colombianos Ryan Castro y Feid estrenaron 'Mentira', un reguetón sobre la desconfianza dentro de una relación y su tercera colaboración, después de 'Monastery' (2021) y 'Ritmo de Medallo' (2023). Los dos artistas la cantaron por sorpresa el fin de semana pasado en Medellín, donde creció Ryan Castro, desde el techo de una casa. El tema abre el próximo álbum del cantante y entrará también en el que prepara Feid.

Ozuna y Omar Courtz estiran el verano