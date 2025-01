Jude Law será Putin: Kremlin desconoce proyecto

1

Moscú, Rusia.-El Kremlin afirmó este lunes que los creadores del filme “El mago del Kremlin”, en el que el actor británico Jude Law interpretará al presidente ruso, Vladímir Putin, no han contactado con la Presidencia rusa.

“Hemos visto informaciones sobre eso (la película), pero no sabemos nada al respecto. No sabemos exactamente de qué trata, cuál es el trama, etc. Nadie nos ha contactado”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.