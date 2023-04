José Manuel Figueroa sobre muerte de Julián: “No sé si se puede encontrar resignación”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO .- A más de 15 días del repentino fallecimiento de Julián Figueroa, su hermano José Manuel lamentó su partida a los 27 años y dijo que no sabe si podrá encontrar resignación. “Tristemente es doloroso, la vida continúa, duele. Hay que aprender a vivir sin él, eso es lo más difícil, lo más duro. No sé si se puede encontrar resignación, pero definitivamente yo creo que hay que abrazarse más a los recuerdos y a las sonrisas y la risa de la persona más que nunca”, reveló el también cantante.

De igual forma, José Manuel manifestó que se ha preguntado muchas veces si se pudo haber hecho algo por Julián para evitar esta tragedia.

“Triste, duro, todavía no lo asimilo, todavía me pregunto por qué, cómo, ‘y si hubiera’, qué se pudo haber hecho, qué no, qué sí, que esto... es parte del proceso de los que quedamos vivos”, afirmó. “Se me hace increíble, lo primero que me viene a la mente son los 27 años, tan joven, con tanta vida por delante, con tantos sueños por cumplir, tanto por vivir, tanto por disfrutar con su hijo”, añadió. José Manuel Figueroa también aseguró que le dio mucho gusto saber que Maribel Guardia, madre de Julián, decidió retomar su trabajo ya que en los aplausos del público y en su cariño puede encontrar una anestecia para “ese dolor inmenso”.

Maribel Guardia habla sobre aparición de Julián

Maribel Guardia habló hace unos días con los medios de comunicación y confesó que durante uno de los rezos que le está haciendo a su hijo por su eterno descanso él se le apareció. Según relató la actriz costarricense al cerrar sus ojos vio a su hijo lleno de luz y sintió que estaba feliz y lleno de paz. “Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije: ‘Dios mío, es que de aquí soy’, y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz. Me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo, pero con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba”, comentó.

“Fue la manera en la que mi hijo me dijo ‘no te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, porque estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza de no verlo”, afirmó Guardia. Además, aseguró que tras vivir esta experiencia dejó de temerle a la muerte porque se dio cuenta que hay algo más allá de esta vida.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico