Maribel Guardia asegura que vio a su hijo Julián Figueroa: “Lo vi lleno de luz”

Detalló que lo vio lleno de luz, que le dio varios abrazos y que le dio tranquilidad porque está en un mejor sitio que ella y que muchas personas.

“Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije: ‘Dios mío, es que de aquí soy’, y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz. Me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo, pero con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba”, comentó.

“Fue la manera en la que mi hijo me dijo ‘no te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, porque estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza de no verlo”, afirmó Guardia.