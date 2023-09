José Manuel Figueroa arremete contra Alicia Machado tras acusaciones de maltrato

Pero según el hijo de Joan Sebastian, él solo estaba preparando una fiesta sorpresa con sus amigos. ”Me dio un reverzaso espectacular”, dijo de ese supuesto ataque de celos.

Además, Figueroa aseguró que la fiesta sí se hizo, pero que al día siguiente él corrió a Alicia de su casa y se puso “como loca... De hecho, tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba de que la había corrido yo porque no me sentía cómodo.”

“Lo de amenazar de muerte viene al revés. Todos sabemos con quién está casada y tuvo un hijo, y por amistades mutuas, se había llegado al acuerdo que yo no la iba a mencionar ni ella a mí... Yo he sido una persona que he trabajado, no me dedico a ese tipo de cosas para amenazar a la gente de muerte”, aseguró Figueroa en su testimonio.