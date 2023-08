Luis Miguel en Honduras: ¿Qué esperar de su regreso en 2024?

Luego interpretó Come Fly With Me junto al recordado Frank Sinatra. Por tanto, es muy probable que su tour en 2024 siga la misma línea de presentaciones en Honduras.

El repertorio de Luis Miguel abarcará una amplia gama de éxitos, incluyendo canciones como “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor”, “Suave”, “Culpable o no”, “Dormir contigo”, “Sol, arena y mar”, “Te necesito”, “Es por ti”, “Hasta que me olvides”, “Dame”, “No me platiques más”, “Usted”, “La puerta”, “La barca”, “Inolvidable”, “Por debajo de la mesa”, “No sé tú”, “Como yo te amé”, “Solamente una vez”, “Somos novios”, “Todo y nada”, “Nosotros”, “Por una cabeza”, “Volver”, “Uno”, “El día que me quieras”, “Sonríe”, “Come Fly With Me”, “Un hombre busca a una mujer”, “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, “Amantes del amor”, “Más allá de todo”, “Fría como el viento”, “Tengo todo excepto a ti”, “Entrégate”, “La bikina”, “Quiero”, “Qué nivel de mujer”, “Mujer de fuego”, “No me puedes dejar así”, “Palabra de honor”, “La incondicional”, “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel”, “Cuando calienta el sol” y “Te propongo”