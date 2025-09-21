  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Exesposo de Débora Estrella informó del fatal accidente sin saber que ella viajaba en la avioneta

La expareja de Débora no sabía que ella viajaba en la avioneta hasta que se confirmó su deceso; la publicación fue eliminada por respeto a su memoria

  • 21 de septiembre de 2025 a las 18:11
Exesposo de Débora Estrella informó del fatal accidente sin saber que ella viajaba en la avioneta

Débora Estrella y José Luis García estuvieron casados por 10 años, hasta su divorcio en 2020.

Foto: Cortesía X

Nuevo León, México.- El periodista José Luis García fue uno de los primeros en informar que el sábado una avioneta se había estrellado en el municipio de García, lo que desconocía era que una de las víctimas del fatal accidente era su exesposa Débora Estrella.

Fue a través de sus redes sociales, donde el comunicador regularmente publica noticia sobre temas locales, compartió el mensaje: “Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García”.

La publicación de García se viralizó en redes sociales cuando algunos usuarios comentaron que la presentadora de noticias podría ser una de las víctimas.

Estaba aprendiendo a volar: revelan nuevos detalles del fatal accidente de Débora Estrella
Esta fue la publicación de José Luis García anunciando el accidente donde murió Débora Estrella.

Esta fue la publicación de José Luis García anunciando el accidente donde murió Débora Estrella.

(Foto: X/ @joluisgarcia)

Al confirmarse que su expareja por más de 7 años era una de las dos víctimas del fatal accidente, borró la publicación "por respeto a la memoria", según informaron fuentes cercanas al diario local El Mañana de Nuevo Laredo.

El diario Posta.com informó que una fuente cercana al conductor de N+ Monterrey se siente "sorprendido y en shock" por el fallecimiento de Estrella.

Y es que antes de que la avioneta se desplomara, Estrella compartió una fotografía de la avioneta en el Aeropuerto Internacional del Norte con el mensaje "¿Adivinen qué...?".

¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
Esta fue la última publicación de Débora Estrella antes de morir en el accidente aéreo.

Esta fue la última publicación de Débora Estrella antes de morir en el accidente aéreo.

(Foto: Instagram/@deboraestrella)

Según revelaron compañeros cercanos a la presentadora de noticias, había manifestado su deseo por tomar clases de aviación, y según las autoridades estaba en una clase cuando ocurrió el percance.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) analizan si el accidente se trató de una falla mecánica o error humano.

¿Quién es José Luis García?

José Luis García es un conductor y periodista mexicano reconocido por su trabajo en Televisa Monterrey, especialmente por su trabajo en Las noticias Monterrey.

Incluso, en sus redes sociales se describe como "contador público de historias", además de un catador de Chilaquiles.

Fue en los medios de comunicación que Débora Estrella y José Luis García se conocieron e iniciaron su romántica historia de amor que duró por 15 años, de los cuales 10 estuvieron casado.

Sin embargo, en 2020, la pareja confirmó que su matrimonio llegaba a su fin. La pareja nunca tuvo hijos.

Pese a la separación, la pareja siempre mantuvo una relación respetuosa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias