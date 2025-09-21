Exesposo de Débora Estrella informó del fatal accidente sin saber que ella viajaba en la avioneta

Nuevo León, México.- El periodista José Luis García fue uno de los primeros en informar que el sábado una avioneta se había estrellado en el municipio de García, lo que desconocía era que una de las víctimas del fatal accidente era su exesposa Débora Estrella. Fue a través de sus redes sociales, donde el comunicador regularmente publica noticia sobre temas locales, compartió el mensaje: “Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García”. La publicación de García se viralizó en redes sociales cuando algunos usuarios comentaron que la presentadora de noticias podría ser una de las víctimas.

Al confirmarse que su expareja por más de 7 años era una de las dos víctimas del fatal accidente, borró la publicación "por respeto a la memoria", según informaron fuentes cercanas al diario local El Mañana de Nuevo Laredo. El diario Posta.com informó que una fuente cercana al conductor de N+ Monterrey se siente "sorprendido y en shock" por el fallecimiento de Estrella. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Y es que antes de que la avioneta se desplomara, Estrella compartió una fotografía de la avioneta en el Aeropuerto Internacional del Norte con el mensaje "¿Adivinen qué...?".

Según revelaron compañeros cercanos a la presentadora de noticias, había manifestado su deseo por tomar clases de aviación, y según las autoridades estaba en una clase cuando ocurrió el percance. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) analizan si el accidente se trató de una falla mecánica o error humano.

¿Quién es José Luis García?