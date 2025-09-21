  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?

Débora Estrella tenía una larga trayectoria en los medios de comunicación mexicanos, amaba los caballos y la equitación y estaba aprendiendo a volar

  • 21 de septiembre de 2025 a las 15:32
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
1 de 12

La conductora de noticias, Débora Estrella, murió el sábado 20 de septiembre en un fatal accidente aéreo en Nuevo León, Su deceso ha provocado consternación por su destacada trayectoria en los medios de comunicación. Aquí te contamos quién era ella.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
2 de 12

Nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, en México. Tenía 43 años.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
3 de 12

Comenzó su carrera profesional en la radio universitaria Frecuencia Tec, que es parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
4 de 12

Estrella era una apasionada por los caballos y la equitación. Incluso se defenía a sí misma como una "Horse Girl".

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
5 de 12

Desde 2018, Débora conducía el programa Telediario Matutino en Monterreu, además se hacía cargo de los espacios noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través del Canal 6 los fines de Semana, según publicó Milenio.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
6 de 12

La guapa conductora también se desempeñó en el mundo corporativo, donde formó parte de empresas como PepsiCo, Grupo Lomez y Sigma.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
7 de 12

Débora compartía en redes sociales algunas de sus rutinas y una de ellas era la de levantarse temprano, pues afirmaba que le gustaba aprovechar su día.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
8 de 12

Según algunos de sus compañeros de Multimedios, Débora había manifestado su intención de aprender a volar, por lo que decidió tomar clases de aviación. Cabe mencionar que las autoridades informaron que Estrella viajaba a bordo de una avioneta escuela.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
9 de 12

Débora mantenía una estrecha relación con su familia, especialmente con su padre Humberto Estrella. Además amaba mucho a sus sobrinos.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
10 de 12

Sus compañeros de trabajo recuerdan a Débora como una persona alegre, prudente y siempre dispuesta a escuchar.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
11 de 12

Según el reporte de las autoridades, Débora falleció junto al piloto de la aeronave. El avión se desplomó en el municipio de García, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Foto: Instagram/@deboraestrella
¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?
12 de 12

Las autoridades de Protección Civil indicaron que el accidente ocurrió después de las 6:00 de la tarde y que la aeronave cayó en una zona de difícil acceso, por lo que los cuerpos lograron ser rescatados un día después del fatal accidente.

Foto: Instagram/@deboraestrella
Cargar más fotos