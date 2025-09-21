¿Quién era Débora Estrella, conductora que murió en fatal accidente de avión?

La conductora de noticias, Débora Estrella, murió el sábado 20 de septiembre en un fatal accidente aéreo en Nuevo León, Su deceso ha provocado consternación por su destacada trayectoria en los medios de comunicación. Aquí te contamos quién era ella.
Nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, en México. Tenía 43 años.
Comenzó su carrera profesional en la radio universitaria Frecuencia Tec, que es parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Estrella era una apasionada por los caballos y la equitación. Incluso se defenía a sí misma como una "Horse Girl".
Desde 2018, Débora conducía el programa Telediario Matutino en Monterreu, además se hacía cargo de los espacios noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través del Canal 6 los fines de Semana, según publicó Milenio.
La guapa conductora también se desempeñó en el mundo corporativo, donde formó parte de empresas como PepsiCo, Grupo Lomez y Sigma.
Débora compartía en redes sociales algunas de sus rutinas y una de ellas era la de levantarse temprano, pues afirmaba que le gustaba aprovechar su día.
Según algunos de sus compañeros de Multimedios, Débora había manifestado su intención de aprender a volar, por lo que decidió tomar clases de aviación. Cabe mencionar que las autoridades informaron que Estrella viajaba a bordo de una avioneta escuela.
Débora mantenía una estrecha relación con su familia, especialmente con su padre Humberto Estrella. Además amaba mucho a sus sobrinos.
Sus compañeros de trabajo recuerdan a Débora como una persona alegre, prudente y siempre dispuesta a escuchar.
Según el reporte de las autoridades, Débora falleció junto al piloto de la aeronave. El avión se desplomó en el municipio de García, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.
Las autoridades de Protección Civil indicaron que el accidente ocurrió después de las 6:00 de la tarde y que la aeronave cayó en una zona de difícil acceso, por lo que los cuerpos lograron ser rescatados un día después del fatal accidente.