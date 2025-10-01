  1. Inicio
Jim Carrey recibirá un César de Honor en la ceremonia del cine francés

El legendario actor Jim Carrey recibirá el César de Honor 2026 en París, un reconocimiento de la Academia francesa a su trayectoria marcada por la comedia, el drama y su sello visionario

  • 01 de octubre de 2025 a las 08:32
Jim Carrey recibirá un César de Honor en la ceremonia del cine francés

La Academia de Cine de Francia anunció que Jim Carrey será homenajeado con el César de Honor 2026, premiando al inolvidable protagonista de ‘The Mask’ y ‘The Truman Show’.

 Foto: Instagram

París, Francia.- El cineasta canadiense y estadounidense Jim Carrey recibirá un César de Honor durante la ceremonia de entrega de los premios del cine francés que se celebrará el 27 de febrero de 2026, anunció este miércoles la Academia, que le calificó de "actor poco habitual, visionario y multirrecompensado".

"Es una de las voces más originales del cine moderno", agregó la Academia en un comunicado en el que señaló que el protagonista de 'The Truman Show' o 'The mask' "ha sabido imponer una energía creativa y una libertad de juego que han marcado a varias generaciones de espectadores".

Formado en la comedia y en la televisión, el cineasta, nacido en Ontario, Canadá, el 17 de enero de 1962, alcanzó una gran notoriedad en el cine a mediados de los 90, cuando se convirtió en el primer intérprete en protagonizar tres películas que encabezaron la recaudación de las salas en un mismo año.

Fue en 1994 gracias a 'Ace Ventura', 'The mask' y 'Dumb and Dumber', en los que "encarna personajes exuberantes, desatados e inolvidables, convertidos en referencia de culto popular", destacó la Academia.

Recordó también su capacidad para "explorar papeles dramáticos" que le permitieron "conquistar a la crítica internacional" que le impulsaron a los Globos de Oro de mejor actor.

En 2010, fue nombrado caballero de la Legión de Honor, indicó la Academia, que recordó que Carrie también fue premiado en los BAFTA británicos

"Su carrera se caracteriza por su polivalencia excecional: en el cine, alterna películas taquilleras y cine de autor; en la televisión, su papel emotivo y sensible en la serie 'Kidding' que una vez más ha extendido su talento", indicó.

Recordó también sus artículos en The New York Times y que es un "artista visual internacionalmente reconocido"."Su obra, en la pantalla como fuera, recuerda que el cine puede ser más que una diversión: puede cuestionar, emocionar y aclarar", señaló.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

