Jihan Mohin Dimachk, Miss Grand Tanzania, se corona Miss Grand International 2026

Bangkok, Tailandia.- Jihan Mohin Dimachk, representante de Tanzania, se coronó como Miss Grand International 2026, convirtiéndose en la primera reina africana en ser coronada Miss Grand International. La modelo de 30 años llegó a la competencia tras obtener el título de Miss Grand Tanzania 2026, permitiéndole representar a su país en el escenario internacional y competir con candidatas de diferentes partes del mundo. Junto a Ecuador como finalista, los nervios entre ambas candidatas se hicieron evidentes durante los segundos de silencio, mientras esperaban escuchar el nombre de la ganadora. Finalmente, el grito de Miss Grand Tanzania se escuchó al anunciarse su nombre.

Dimachk cuenta con experiencia en los concursos de belleza. En 2016 obtuvo el título de Miss Universe Tanzania y posteriormente representó a su país en Miss Universo, celebrado en Filipinas en enero de 2017.

La edición 2026 del Miss Grand International reunió a candidatas de distintos países, quienes participaron en varias etapas de evaluación para optar al título. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Se trata de la primera mujer de origen africano en convertirse en la ganadora de este certamen. Junto con la corona, Jihan Mohin Dimachk se lleva un premio de 40 mil dólares, que de acuerdo con el tipo de cambio, son 1.073.745,20 de lempiras; además de otros beneficios, como hospedaje y viajes internacionales en el tiempo que dura su reinado.

Un poco de ella