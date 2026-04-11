Jennifer López se queda con la mansión de 60 millones tras su divorcio de Ben Affleck

Los Ángeles, Estados Unidos.- El divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck sigue dando de qué hablar, incluso meses después de su separación oficial. Y esta vez, no se trata de rumores... sino de una propiedad millonaria que marca el cierre definitivo de su historia.
Según trascendió, el actor decidió cederle a su exesposa la totalidad de la espectacular mansión que ambos adquirieron en Beverly Hills, valorada en aproximadamente 60 millones de dólares.
La residencia, que en su momento representó el sueño compartido de la pareja, ahora queda exclusivamente en manos de la cantante y actriz.
La propiedad —una de las más lujosas en su categoría— cuenta con más de 38,000 pies cuadrados, múltiples habitaciones, amplias áreas de recreación, piscina y espacios diseñados para el máximo confort.
Sin embargo, pese a sus impresionantes características, la mansión no logró venderse tras la ruptura, en parte debido a su elevado precio y costos de mantenimiento.
Lo que más ha llamado la atención es que, de acuerdo con los reportes, Affleck no habría recibido compensación económica por su parte del inmueble.
Este movimiento se habría realizado como parte de los acuerdos del divorcio, utilizando una figura legal que permite transferir bienes entre exesposos sin necesidad de una transacción comercial directa.
Más allá de lo económico, el gesto ha sido interpretado como una forma de cerrar definitivamente los vínculos financieros entre ambos, evitando futuros conflictos o negociaciones prolongadas.
Cabe recordar que la pareja finalizó su divorcio en 2025, tras una relación que capturó la atención mediática desde sus inicios hasta su segunda oportunidad como matrimonio.
Hoy, con caminos separados y nuevas etapas en sus vidas, esta decisión parece simbolizar el último capítulo de una historia que, aunque breve en su segunda vuelta, volvió a posicionar a “Bennifer” en el centro del espectáculo mundial.