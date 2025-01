Jennifer López y Ben Affleck, divorciados oficialmente

5

La actriz y cantante dijo al tribunal que ninguna de las partes quiere manutención conyugal y que los honorarios de los abogados se pagarán a medias. En cuanto a la partición de los bienes del matrimonio disuelto, indicó que estaba por determinar cómo se haría.

La estrella también solicitó al tribunal recuperar su nombre de soltera, Jennifer Lynn López.

En una entrevista con Interview Magazine publicada en octubre pasado, López dijo estar “emocionada” con su soltería. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, agregó la cantante de “Let’s Get Loud”.