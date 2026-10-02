J.A. Bayona podría regresar a la dirección de Jurassic World

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras su debut en 2018 en una de las franquicias más longevas y populares del cine con "Jurassic World: El reino caído", J.A. Bayona podría firmar su regreso en la nueva etapa del mundo de los dinosaurios.

Según información de medios estadounidenses, el director español figura como el principal candidato para llevar la batuta de la segunda entrega de la tercera trilogía, que le da continuidad a la etapa que protagonizaron Bryce Dallas Howard y Chris Pratt.

Esto tras la salida de Gareth Edwards, director de Jurassic World: Rebirth, que, según informó Universal, salió del proyecto por diferencias creativas (no especificadas). No obstante, la compañía dijo que su experiencia trabajando en el director había sido positiva.

Pues vacante la silla, Bayona podría querer hacerse cargo del proyecto, con un elenco que volvería a estar encabezado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey.

El proyecto sigue contando con un elemento conocido para la saga: el guionista David Koepp. El escritor, que también participó en Jurassic Park (1993) y "El mundo perdido: Jurassic Park" (1997), escribió el guion de Jurassic World: Rebirth y trabaja nuevamente en la continuación.

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Por ahora, los detalles de la historia de la secuela se mantienen bajo reserva. Tampoco se ha confirmado oficialmente quiénes completarán el reparto.

La nueva película todavía se encuentra en desarrollo, por lo que tampoco existe una fecha oficial de estreno. La búsqueda de un director marca uno de los siguientes pasos para una producción que continuará la nueva etapa de la saga iniciada con Jurassic World: Rebirth.

Medios especializados han destacado el sello de Bayona en la franquicia, al combinar la aventura y ciencia ficción propias de la saga, con una atmósfera más oscura, y que su aporte en este refrescamiento de la historia sería bienvenido.

Ahora falta ver si Bayona está tan interesado como Universal.