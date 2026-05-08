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J Balvin y Ryan Castro unen fuerzas en "Omerta", su primer álbum colaborativo

Dos hijos de Medellín sellaron su amistad de cinco años en diez canciones grabadas entre Nueva York y el Caribe. El resultado se llama "Omerta"

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 20:01
J Balvin y Ryan Castro unen fuerzas en Omerta, su primer álbum colaborativo

"'Omerta' es una historia de honor, lealtad y respeto que une a dos de las fuerzas musicales más poderosas de Colombia, J Balvin y Ryan Castro", reza el sitio web de Balvin sobre el material discográfico.

 Foto: Instagram | @jbalvin

Nueva York, Estados Unidos.- Los artistas colombianos J Balvin y Ryan Castro lanzaron "Omerta", su primer álbum colaborativo con estética de la mafia italiana y basado en la filosofía de familia y lealtad, clásico de las películas de gánsteres.

"En este universo, la confianza no se negocia, se asume; la familia no es metáfora, es estructura, y la música se vuelve el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente", explica el equipo de prensa de los artistas en un comunicado.

"Omerta" es una palabra que significa silencio en el código de honor siciliano y es el título de una novela del escritor Mario Puzo, autor de "El padrino".

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Los artistas anunciaron el álbum hace un mes con un video promocional protagonizado por la actriz colombiana Sofía Vergara y en el que también aparecieron el actor Marlon Moreno, conocido por su papel de narcotraficante en la telenovela 'El Capo' (2009); el rapero estadounidense Eladio Carrión, y la esposa de J Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer.

¿Quién es Ryan Castro, el famoso "tío de Godzilla" que se presentará en Honduras?

A "Tonto" y "Pal Agua", los primeros sencillos publicados del álbum, se le unen otros ocho temas que "reflejan un diálogo generacional moldeado por los códigos de Medellín", ciudad de la que ambos son oriundos.

En "Tonto", J Balvin ofrece una muestra de su familia porque la canción comienza con las palabras de su hijo Río presentando el tema: "Soy Godzilla y presento; Dj Snake, Sog, J Balvin, Ryan Castro, Latino gang".

"Tonto", lo nuevo de J Balvin en colaboración con Ryan Castro

El tema principal del álbum es "Una a la vez", una canción con influencias de dancehall y percusión caribeña que, según el equipo de prensa, define desde el inicio la identidad sonora del proyecto.

El álbum también explora sonidos más experimentales en canciones como "Dalmation", con sintetizadores y marimbas, o "Melo", que mezcla dancehall y referencias al jugador de la NBA LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets.

En "GWA", en colaboración con Eladio Carrión, J Balvin y Ryan Castro incorporan elementos de trap, mientras que temas como "Medetown", "Bengali" y "Pal Agua" giran hacia atmósferas más veraniegas y costeras.

El cierre del álbum llega con la canción 'Omerta', producida por el también colombiano SOG, una pieza más introspectiva en la que ambos artistas reflexionan sobre la disciplina, la presión de la industria y la permanencia dentro del género urbano.

En uno de los versos, J Balvin le dice a Castro: "Ryan no te dañes", una frase que el comunicado interpreta como una advertencia nacida de la experiencia y la supervivencia en la música.

J Balvin está presentando su gira de estadios 'Ciudad Primavera', con espectáculos de larga duración en los que invita a figuras del género urbano y que ya ha presentado en Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla, faltándole sólo el de Cartagena de Indias el próximo 9 de mayo.

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Redacción web
Agencia EFE

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