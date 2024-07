“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó, y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, mencionó la protagonista de la obra musical Aventurera.

Sobre los rumores de que tiene una relación con un empresario mexicano y que le fue infiel a Soto, Baeva aseguró ser una mujer fiel y leal a sus parejas, pues para ella no existe otra persona en ese momento.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja, no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error. Simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy compartiendo con alguien mi vida y construyendo una familia”, mencionó.