Inspiración en animé y faceta como director: Michael B. Jordan cuenta todo sobre Creed III

Creed III marca el debut de Jordan como director, tras un ascenso por todo lo alto en Hollywood con películas como Black Panther y Just Mercy, y en donde nos presenta una historia que va más allá del boxeo, y en donde nos habla de la importancia de la familia y de vencer al pasado. La cinta además cuenta con la participación de Jonathan Mayors, quien se une al elenco con un personaje memorable. Desde Los Ángeles, EL HERALDO conversó en exclusiva con Michael B. Jordan, quien nos adelanta detalles de la película que está por llegar a los cines.

TEGUCIGALPA, HONDURAS . La saga Creed es una celebración al mundo del boxeo. Desde su primera película —que es un spin-off de la saga Rocky—, la saga ha conquistado, incluso con nominaciones a los Premios Oscar. Para la tercera película, que llega a los cines hondureños este jueves 2 de marzo, el actor Michael B. Jordan toma la batuta en todos los sentidos de la película, pues no sólo es el protagonista, también la dirige.

En esta tercera película la familia es más importante que el boxeo. ¿Cómo describirías el desarrollo del personaje en esta película? Creo que el crecimiento en esta película es enorme, cuando ves la masculinidad qué significa realmente, hay formas anticuadas de verla, especialmente como hombres demostramos nuestras emociones y sentimientos y la falta de ellos, pero realmente deseaba mostrar eso en pantalla, cómo se ve para alguien que claramente necesita hablar, expresar ciertos sentimientos y emociones y no poder hacerlo, y lo que causaría para él y las personas alrededor, y también mostrar cómo hace frente y profundiza en ellos, y logra superar esos obstáculos, y qué tan bien se siente para él y su familia, es algo que creo era importante decir.

Esta es tu primera película como director, ¿qué representa esta película en tu carrera? ¿Qué representa en mi carrera? Es la primera película que he dirigido durante mi carrera. Representa crecimiento, evolución, ¿sabes?, es un nuevo capítulo en mi vida y en mi carrera también, así que espero poder dirigir más en el futuro. Pero para mí, finalmente como actor creo que he estado en tantos sets, en tantos proyectos, con tantos directores y diferentes historias y finalmente poder tener una opinión y tener control de una visión y una historia, tener algo que decir es lo que esta película representa.

He leído que el animé inspiró las escenas de boxeo en la película, ¿cómo sucedió eso? Creo que para mí, encontrar maneras orgánicas y reales de incorporar el verdadero espíritu del animé en la película era muy importante. Siempre ha estado en mi cabeza y siempre he tratado de encontrar formas de traer el animé a la realidad y encontrar ese balance a través de la relación entre Adonis y Damien, hasta las peleas y como escogimos capturar esa parte de la historia.

¿Cuál es el verdadero mensaje tras Creed III? No importa quien seas, no importa de donde vengas. Tienes algo en tu pasado que debes enfrentar y debes abordar para ser mejor, para seguir adelante y quería que la gente viera las luchas por las que estaba pasando Adonis y los desafíos que enfrentó y saber que tú puedes y podrás enfrentar esos mismos desafíos y puedes salir adelante. Así que me encanta contar historias y hacer películas sabiendo que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, así que creo que quiero que la gente se lleve eso.