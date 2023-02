SAG 2023: Lista completa de los ganadores

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once - GANADORA

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once -GANADOR

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Paul Dano – The Fabelmans

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once - GANADORA

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All At Once

Mejor Elenco de Stunts (Dobles de Acción)

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick - GANADOR

The Woman King

Televisión

Mejor Elenco – Serie de Drama

Better Caul Saul

The Crown

Ozark

Severance

The White Lotus - GANADOR

Mejor Actor – Serie de Drama

Jonathan Banks – Better Call Saul

Jason Bateman – Ozark - GANADOR

Jeff Bridges – The Old Man

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Adam Scott – Severance

Mejor Actriz – Serie de Drama

Elizabeth Debicki – The Crown

Julia Garner – Ozark

Laura Linney – Ozark

Zendaya – Euphoria

Jennifer Coolidge – The White Lotus - GANADORA

Mejor Elenco – Serie de Comedia

Abbott Elementary - GANADOR

Barry

The Bear

Only Murders in the Building

Hacks

Mejor Actor – Serie de Comedia

Bill Hader – Barry

Anthony Carrigan – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear -GANADOR

Mejor Actriz – Serie de Comedia

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks -GANADORA

Mejor Actor – Serie Limitada o Película para TV

Steve Carrell – The Patient

Taron Egerton – Black Bird

Sam Elliott – 1983 -GANADOR

Paul Walter Hauser – Black Bird

Evan Peters – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Mejor Actriz – Serie Limitada o Película para TV

Jessica Chastain – George & Tammy -GANADORA

Emily Blunt – The English

Julia Garner – Inventing Anna

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Amanda Seyfried – The Dropout

Mejor Elenco de Stunts (Dobles de Acción) – Serie de Drama o Comedia

Andor

The Boys

House of the Dragon

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Stranger Things -GANADORA