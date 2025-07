Varios muertos y una decena de heridos deja accidente en Los Hornos, Copán

1. Óscar Heliberto Esquivel

2. Jason Josué López Rodezno

3. Suyapa Osorto Castellanos

4. Dunia Elisa Espinoza

5. Luz Marina Torres

6. Ledys Joel Figueroa Torres

7. Wilmer Feliciano Solís Rodríguez

8. Varón no identificado

9. Varón no identificado

10. Mujer no identificada



Lesbia Villeda, portavoz del centro asistencial, dijo que los heridos se encuentran en condiciones delicadas, por lo que su estado es reservado.