Ana Gabriel aclara su supuesto retiro de los escenarios

“Dije que cuando yo me retiraba iba a decirles, no sé cuando, puede ser el año que viene o en dos años”, explicó a sus fans.

“Los voy a dejar algún día, pero no ahora”, “No voy a dejar los escenarios áun, algún día lo haré pero lo dije claro, puede ser en un año o dos, no lo sé”. “No va a ser pronto, lo dije porque estoy cansada y han pasado muchas cosas, de verdad cuando eso pase ni cuenta se van a dar”, escribió en su red social.

La cantante quiso dar su punto de vista al respecto, por lo que comenzaron a abuchearla. Entonces ella les dijo: “Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar”.

Tiempo después publicó en su cuenta de Instagram que el público la puso en una situación difícil como ser humano y cantante. Asimismo, afirmó que nunca la había pasado algo así y dijo que no podía aceptar las faltas de respeto.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones,