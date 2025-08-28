Emilie Kiser sobre muerte de su hijo: "una cerca permanente en la piscina podría haber salvado su vida"

Asimismo, contó que ha sido un terrible dolor lo que ha vivido la familia con el deceso del pequeño, afirmando que una de las lecciones que le deja el accidente es tener una cerca permanente en la piscina, porque tal vez su hijo hoy estaría vivo.

Fue a través de un comunicado que la famosa creadora de contenido asumió la responsabilidad como madre y aseguró que sabe qué pudo haber hecho más para protegerlo.

Arizona, Estados Unidos.- Tres meses después de la muerte de su hijo Trigg, la influencer estadounidense Emilie Kiser habló por primera vez de sus sentimientos, arrepentimientos y el dolor tan grande que ha vivido por la muerte de su niño de 3 años .

Emilie dejó ver que regresará a las redes sociales y espera que en algún momento pueda compartir más sobre el duelo que está viviendo.

Una pérdida de esta magnitud parece imposible de poner en palabras. He pasado días, semanas, meses tratando de encontrarlas y también tomándome el tiempo que necesitaba para asimilar la pérdida de mi bebé.

Trigg es nuestro bebé y nuestro mejor amigo. La luz y el espíritu que trajo a este mundo fueron brillantes, puros, llenos de alegría e innegables. Lo extrañamos cada segundo de cada día y seguir adelante a menudo se siente insoportable. Nunca pensé que experimentaríamos el duelo de esta manera o el dolor de perderlo tan repentinamente. Es un dolor, una pena y un vacío que ninguna familia debería tener que soportar. Asumo toda la responsabilidad como madre de Trigg y sé que debería haber hecho más para protegerlo. Una de las lecciones más duras que cargo es que una cerca permanente en la piscina podría haber salvado su vida, y es algo que nunca volveré a pasar por alto. Espero que en medio de este dolor, la historia de Trigg ayude a prevenir que otros niños y familias sufran la misma pérdida.

A nuestra familia: no estaríamos superando esto sin ustedes. El apoyo que nos han dado, el amor incondicional y la manera en que han estado presentes es algo que nunca podremos devolver ni agradecer lo suficiente. Realmente tenemos los mejores y más solidarios amigos y familiares, quienes, literalmente, nos han sostenido en esto y continúan haciéndolo cada día.

A mi audiencia y a las personas que nos han apoyado: no puedo agradecerles lo suficiente por los amables mensajes que he recibido, por el desbordamiento de amor hacia nuestra familia y por el apoyo que me han brindado en estos tiempos tan extremadamente difíciles.

La única forma de atravesar el duelo es seguir adelante minuto a minuto, hora a hora, día a día, y en cada momento desde ese día he hecho todo lo posible por volver a levantarme.

Cuando comencé en las redes sociales en 2021 como nueva mamá, mi objetivo era conectarme con otras madres y encontrar una comunidad. He encontrado eso y mucho más gracias a todos ustedes. Encontré una comunidad, un pasatiempo que amo y un trabajo por el cual estoy muy agradecida. Siempre he sido auténtica en redes sociales e hice lo mejor posible por compartir mi vida diaria con honestidad, al mismo tiempo que era consciente de lo que elegía no compartir. Ahora, a través de esta tragedia, he visto cómo las relaciones en línea carecen de límites, especialmente en la protección de la privacidad de los niños. De ahora en adelante, estableceré más límites con lo que comparto en línea.

En el futuro, espero estar en un lugar donde pueda compartir más sobre cómo estoy navegando este duelo, pero por ahora, lo único que puedo decir es gracias por el amor, la compasión, la paciencia y el espacio que nos han dado para llorar. Estoy más agradecida por ello de lo que jamás podré expresar.