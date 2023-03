La indirecta de Arcángel a Anuel en su BZRP Music Sessions #54

“Quieren verme, hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar”, menciona en otra parte de su tema BZRP Music Sessions #54.

“Nos inspiraste, a Bad Bunny, a mí también me inspiraste; no hay que seguir repitiéndolo. Claro que nos inspiraste, si fuiste un fenómeno, estúpido”, mencionó Anuel en video en vivo en febrero.

Arcángel no tardó en responderle asegurando que no era su competencia y que en cambio es su “inspiración”.

Asimismo, le dijo que no le tenía envidia y menos a una persona “que no tiene dicción, que no sabe ni hablar, escribir menos”.