How to Rob a Bank: Nicholas Hoult y Zoë Kravitz, en el nuevo filme de David Leitch

Los Ángeles, Honduras.- El cineasta David Leitch, responsable de Deadpool 2, Bullet Train y The Fall Guy, presenta How to Rob a Bank, una cinta de acción y atracos producida con respaldo de Amazon que gira en torno a un grupo de ladrones que convierte sus robos en contenido digital. La trama sigue a Ryan, interpretado por Nicholas Hoult, lector de Marx y líder de un cuarteto que actúa con máscaras de lobo. Los miembros de la banda publican vídeos de sus asaltos, con gráficos superpuestos e imágenes similares a las de una cámara deportiva, y explican en cada entrega las fases del golpe.

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En la secuencia inicial, la película muestra el método habitual del grupo, que consiste en dos minutos dentro de la sucursal, una falsa llamada que alerta de un paquete sospechoso para desviar a la policía y una huida en motocicleta. Los vídeos incluyen también mensajes dirigidos a sus seguidores, a quienes animan a recuperar lo que, según el grupo, les ha sido arrebatado por las élites económicas. Entre sus argumentos figura la supuesta incapacidad del Gobierno para actuar frente a esas desigualdades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un reparto de perfiles diversos

Junto a Hoult figuran Anna Sawai, que da vida a Emi, señuelo del equipo que utiliza pelucas, Pete Davidson, en el papel de Vince, apoyo físico de la banda, y Rhenzy Feliz, que interpreta al hacker Hugo. Según las notas de prensa de la producción, los personajes están esbozados de forma deliberadamente escueta para que el público pueda identificarse con sus circunstancias. Vince es un veterano de guerra con una hija pequeña, Hugo es hijo de inmigrantes indocumentados, y Ryan y Emi son una pareja que perdió a su bebé tras quedar arruinada por una estafa de seguros, lo que les impidió costear el tratamiento.

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La investigación del FBI