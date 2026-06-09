House of the Dragon enciende Londres con el estreno mundial de su tercera temporada

Londres, Inglaterra.- El extenso reparto del drama fantástico 'House of the Dragon', precuela de 'Game of Thrones', aterrizó este lunes en Londres con un enorme despliegue para celebrar el estreno mundial de la tercera temporada de la serie, que llegará a HBO Max el próximo 22 de junio.

La céntrica plaza londinense de Leicester Square se convirtió, por una tarde, en el reino de Poniente y desplegó una gran alfombra roja para recibir a los cerca de una veintena de actores principales de la serie, encabezados por Matt Smith, Emma D´Arcy y Olivia Cooke, entre otros. Además de las enormes pantallas habituales en estos eventos, en el recinto había varios photocalls para los asistentes, que llegaron con sus mejores galas y atuendos inspirados en el universo de la serie, creada por el escritor George R.R. Martin y el guionista Ryan Condal. El objeto más preciado, como en la serie, fue el trono de hierro -o más bien una recreación del mismo-, pues todo el mundo quería llevarse a casa el recuerdo de haberse sentado, al menos por un segundo, en ese símbolo de poder.

También acudieron numerosos seguidores de la serie y del universo de 'Juego de Tronos', algunos incluso con el libro de R.R. Martin 'Sangre y Fuego' (2018) que inspira 'La casa del dragón', con el objetivo de conseguir una foto, o en el mejor de los casos, un autógrafo, de parte del elenco. Una vez en el interior del cine Odeon Luxe de Leicester Square, tomaron la palabra algunos de los actores de 'La casa del dragón' para presentar, en primicia ante el público londinense, el primer episodio de la tercera temporada, precedido de un breve resumen para refrescar todo lo acontecido anteriormente en la trama. Esta nueva temporada, de ocho capítulos, retoma la historia en el punto donde la dejó la segunda, emitida hace dos años, con Poniente al borde de la guerra civil mientras el Consejo Verde y el Consejo Negro luchaban por el rey Aegon Targaryen y la reina Rhaenyra Targaryen, respectivamente. El primer episodio, de alrededor de una hora de duración, firma el preludio de lo que promete ser una temporada donde, previsiblemente, no faltarán los dragones, las batallas sangrientas - por tierra, mar y aire- y las traiciones familiares.